Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, de la pandemia Covid-19, 8,3 % dintre gospodariile sarace au restanțe la plata chiriei sau a creditului ipotecar, un fenomen care a crescut cu 20 % intre 2019 și 2020. Un numar din ce in ce mai mare de gospodarii europene, sugrumate de creșterea prețurilor imobiliare și la energie,…

- Romania va incepe producția de hidrogen verde, dupa ce a primit o finanțare de la UE de 114,4 milioane de euro. Apelul de proiecte a fost deschis in 29 iunie și se va inchide pe 31 iulie 2022. Cheltuielile care vor fi finanțate din banii PNRR sunt cele pentru construcții și instalații, pentru dotari…

- Lucian Heiuș, președintele ANAF a vorbit la Digi24, vineri seara, despre controlul masiv care vizeaza evaziunea fiscala din Romania. Verificarile incep la 1 iulie și sunt avute in vedere, pentru inceput, in jur de 215 persoane. In cazul acestora, șeful ANAF spune ca analizele fiscale au fost efectuate…

- Potrivit MIPE, cheltuielile urmeaza sa fie decontate din Programul Operational Capital Uman. ”In acest scop, se propune crearea unei noi axe prioritare in cadrul POCU, cu o alocare de 100 milioane euro. Suma va proveni din relocarea a 50 milioane euro de la Axa prioritara 2 – ”Imbunatatirea situatiei…

- Salariul minim european. Marcel Ciolacu: „Va oferi mai multa echitate sociala și va proteja mai bine interesele a milioane de salariați” Salariul minim european. Marcel Ciolacu: „Va oferi mai multa echitate sociala și va proteja mai bine interesele a milioane de salariați” Salut faptul ca miniștrii…

- ”Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2022, a fost de 232.400, cheltuielile acestora insumand 573,1 milioane de lei (in medie aproximativ 2465,9 lei / persoana). Calatoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinte,…

- Banca Comerciala Romana a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro), in crestere cu 12,5% fata de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) in perioada similara din 2021. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 20,8% pana la 588,5…

- Fostul prim-ministru Ion Chicu a calificat drept o mare greșeala decizia guvernului de a redistribui 329 milioane 236 mii lei din bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale de la programul Dezvoltarea drumurilor, in bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale la programul Protecția…