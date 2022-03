Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu medicina preventiva vor crește de circa trei ori pana in 2030, la nivel global. Ce implicații apar pentru industria serviciilor de sanatate analizeaza Ruxandra Tarlescu, Partener PwC Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa doi ani in care vanzarile de mașini noi au scazut dramatic la nivel european, din cauza pandemiei de coronavirus și a crizei de semiconductori, ACEA estimeaza ca numarul vanzarilor va crește in acest an. Astfel, potrivit prognozelor, vanzarile in Europa vor crește cu 7.9% fața de 2021. Anul trecut,…

- Metaversul, un univers tridimensional digital, proiectat prin iluzii optice pentru a fi perceput de mintea noastra drept o alta, noua realitate. Analiza facuta de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Deja, dincolo de cele 4 variante…

- Circa 20 de copii belgieni cu varste intre 7 si 12 ani au primit din greseala vaccinul anticoronavirus produs de Moderna, pe care Agentia Europeana Medicamentului (EMA) nu l-a autorizat pentru aceasta categorie de varsta, transmite Agerpres . Incidentul s-a petrecut miercuri la un centru de vaccinare…

- Datoria de stat a SUA a atins un nivel record, depașind pentru prima data 30 de trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor din SUA. Potrivit experților financiari intervievați de New York Times, cifra a fost atinsa cu cițiva ani mai devreme decit se așteptau autoritațile…

- “Piata de fuziuni si achizitii la nivel global a incheiat 2021 cu cresteri record comparativ cu anul anterior, cu un plus de 57% in valoarea cumulata a tranzactiilor si de 24% ca numar, depasind astfel 5,1 trilioane dolari si 62.000 de tranzactii”, potrivit raportului PwC Global M&A Industry Trends…

- Industria globala a ambalajelor va creste cu circa 30%, pana in anul 2025, pana la valoarea de 1 trilion de dolari, dupa ce s-a extins cu o medie anuala de 5,6% in ultimii cinci ani, releva un studiu publicat recent de o companie de consultanta internationala. Conform cercetarii realizata…

- Doua tipuri de pastile pentru tratarea Covid-19 urmeaza sa ajunga și în farmaciile din Republica Moldova. Preparatele vor fi incluse în lista medicamentelor compensate, au declarat astazi reprezentanții Companiei Naționale de Asigurari în Medicina. „Ducem negocieri…