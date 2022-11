Stiri pe aceeasi tema

- ”Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW si detinatoarea brandului Allview, anunta noi investitii in compania Intervision Trading, distribuitorul exclusiv al brandului AKAI pe piata din Romania si Europa Centrala si de Est, prin achizitia suplimentara a unui procent…

- In stațiile de alimentare din țara carburanții s-au scumpit din nou. Prețul benzinei era, vineri dimineața, aproape de pragul de 7 lei, iar motorina a depașit 8,5 lei/l.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa…

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…

- In august 2022, dintre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date, Polonia a acordat cel mai mare numar de statute de protecție temporara ucrainenilor care au fugit din Ucraina (67.280) ca urmare a invaziei Rusiei. Polonia a fost urmata de Germania (62.140), Romania (9.715), Franța (6.410)…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- 2% dintre studentii romani au lucrat in 2021 Foto: Agerpres Anul trecut, doar 2% dintre studentii români au si lucrat, potrivit datelor Eurostat, care arata ca România a avut cea mai scazuta pondere a studentilor care au ales si sa munceasca. În rândul statelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca tara sa, alaturi de mai multe state membre ale Uniunii Europene, au creat ‘Initiativa Kiev’ in scopul consolidarii cooperarii regionale, informeaza marti dpa. Seful statului ucrainean a numit participantii la acest format, vecinii Polonia,…

- Publicația germana Handelsblatt a realizat topul celor mai sarace tari ale Uniunii Europene, iar Romania se afla pe locul 6, conform Rador, citat de economedia.ro. Pe locul 1 se afla Bulgaria, urmata de Grecia, Slovacia, Croația, Letonia, Romania, Portugalia, Ungaria, Polonia și Spania. Produsul intern…