Stiri pe aceeasi tema

- Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 55,98 mld lei (4,70% din PIB) în scadere fața de deficitul de 84,05 mld lei (7,94% din PIB) înregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, potrivit unui anun facut luni de reprezentanții…

- Bugetul municipal Chișinau pentru anul 2022, in lectura finala, a fost aprobat marți, 21 decembrie de consilierii municipali, dupa mai multe ore de dezbateri. Documentul prevede venituri in suma de 5,4 miliarde lei și cheltuieli de 6,6 miliarde lei. Soldul bugetar constituie 1,18 miliarde lei.

- Conform Profit.ro, suma redirectionata de la bugetul de asigurari sociale (Pilonul I) catre pensiile obligatorii Pilon II se va situa la 11,08 miliarde de lei anul urmator, in urcare cu 11%. Pentru anul 2022, din totalul veniturilor bugetare estimate la 99,73 miliarde lei (+9,7%), 86,4% urmeaza sa se…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost publicat, duminica, pe site-ul Ministerului Finantelor. Veniturile stabilite in buget insumeaza 216,473 miliarde de lei, iar cheltuielile 493,215 miliarde de lei credite de angajament si de 301,758 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit…

- Ministerul Finantelor a publicat o noua varianta a proiectului de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, aceasta prevazand majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 6,231 miliarde lei. In prima varianta, deficitul s-ar fi majorat doar cu suma de 4,831 miliarde lei. In…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat joi, 25 noiembrie, de catre deputați, in prima lectura, cu 57 de voturi. Potrivit proiectului, veniturile la bugetul de stat vor constitui, in anul viitor, 50,1 miliarde de lei, in creștere cu 9,2% fața de anul curent, transmite…

- Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat astazi in prima lectura, cu 57 de voturi, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Documentul prevede ca veniturile la bugetul de stat vor constitui, in anul viitor, 50,1 miliarde de lei, in creștere cu 9,2% fața de anul curent. Cheltuielile…

- Parlamentul a modificat Legea bugetului de stat pentru anul 2021. In cadrul ședinței plenare a Parlamentului, proiectul de lege a fost votat de catre 60 de deputați prezenți in sala. Veniturile bugetului de stat au fost majorate cu 767,8 milioane de lei – pâna la 45 862,4 miliarde…