- Veniturile totale medii lunare au fost, in 2022, in termeni nominali, de 6.464 lei pe o gospodarie si de 2.575 lei pe persoana, in crestere cu 13,8%, respectiv, cu 14,8% fata de anul 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri.Cheltuielile totale medii lunare…

- Unul dintre cei mai importanți indicatori explicativi ai fenomenului de evoluție demografica este migrația interna, respectiv deplasarile intre zone (regiuni) din aceeași țara (urban/rural, județe, localitați). Migrația exercita o influența considerabila asupra dezvoltarii economice și sociale a…

- Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Ungaria, Bulgaria si Lituania, potrivit datelor Eurostat, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax.Potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6634 lei pe o gospodarie si 2648 lei pe persoana, potrivit INS. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul IV 2022, in medie, de 5842 lei lunar pe o gospodarie (2332 lei pe persoana) si au reprezentat 88,1%…

