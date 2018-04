Cheltuieli uriaşe cu pensiile speciale. Un milion de bătrâni trăiesc în sărăcie cruntă Chiar daca punctul de pensie a fost majorat in repetate randuri in ultimii doi ani, ceea ce a adancit deficitul bugetului de stat și a creat un „butoi cu pulbere" in cheltuielile publice, majoritatea pensionarilor incaseaza lunar insuficient cat sa aiba un trat decent la batranețe. Cei care au muncit toata viața și au indeplinit stagiul de cotizare sunt victimele unui sistem impovarat de numarul ridicat de pensionari „de lux", peste 150.000, care consuma anual resurse uriașe de la buget, dar și de un numar foarte mare de pensionari pe caz de boala, adica peste 560.000 de persoane. Raportul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

