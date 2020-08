Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca elevii se vor intoarce la cursuri la jumatatea lui septembrie. Prezenta la cursuri este conditionata de numarul de cazuri de COVID la mia de locuitori in respectiva localitate. Astfel, decizia privind eventuala intrerupere a cursurilor, urmare a cresterii cazurilor de infectare…

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie au anuntat, sambata, inca 771 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza news.ro.Numarul total al infectarilor a ajuns la 303.952. De asemenea, au fost anuntate 74 de decese legate de noul virus, bilantul total fiind de 46.193.…

- Autoritațile ieșene se confrunta cu primele cazuri de infectare cu noul coronavirus, chiar in aceasta perioada in care se desfașoara Evaluarea Naționala. Directoarea adjuncta a unui liceu din municipiu a fost confirmata pozitiv, iar un elev de la o scoala generala este in izolare. Un elev absolvent…