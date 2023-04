Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Varianta de lucru a ordonanței pentru reducerea cheltuielilor bugetare: salarii pentru funcționari, la nivelul anului trecut, suspendarea concursurilor de angajare, interdictia cumulului pensie-salariu sau stoparea achizițiilor de mașini, mobilier și aparatura at Info real.

- Pastrarea cheltuielilor de personal la nivelul de anul trecut in institutiile publice, suspendarea organizatarii de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din acestea, interdictia cumulului pensie-salariu, dar si a achizitionarii, de catre institutiile publice, de autoturisme si mobilier, precum…

- Un proiect de ordonanța de urgența aflat pe circuitul interministerial detaliaza principalele masuri ce vor fi luate in ministere, agenții, primarii pentru acoperirea gaurii la buget, scrie ziardecluj.ro Motivul taierilor de bugete: veniturile la bugetul de stat sunt mai mici cu 4,7 miliarde de lei…

- Gaura de 20 de miliarde de lei de la buget incepe sa fie plombata cu reducerea drastica a cheltuielilor din administratia publica, conform economica.net. Proiect de OUG care aduce mai multe taieri de beneficii pentru bugetari. „De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta,…

- Potrivit documentului de lucru, se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de autoturisme, mobilier si aparatura birotica. Ordonanta mai prevede ca in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen…

- Ce cuprinde proiectul care va fi mai intai discutat in coaliție și apoi trimis in circuitul inter-ministerial pentru avizare:De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgența, autoritaților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv…

- Potrivit unei variante in lucru a Ordonantei cu masurile de reducere a cheltuielilor la nivelul statului, consultate de News.ro, guvernul pregateste suspendarea ocuparii posturilor vacante in institutiile statului, interzicerea cumulului pensie-salariu, dar si stoparea oricaror achizitii de masini si…

- Salariile de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in Primaria Capitalei, precum si in serviciile si institutiile publice de interes local urmeaza vor fi majorate cu 10% din luna ianuarie.Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat in sedinta de…