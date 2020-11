Chelsea - Tottenham: Derby cu premiu important! Cine bate trece pe primul loc! Ce putem paria la meciul zilei din Premier League

Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a egalat la puncte pe liderul Tottenham dupa ce a trecut, scor 3-0, de Leicester într-o partida contând pentru etapa cu numarul noua din Premier League. Golurile cormoranilor au fost marcate de Evans ’21 (autogol), Jota ’41 si Firmino ’86.Clasament:1…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro „Combo-ul” din aceasta zi este deschis de confruntarea suedeza dintre Varbergs și Elfsborg. Dupa primele 24 etape disputate din Allsvenskan, atat in meciurile jucate de Varbergs, cat și in cele in care a fost implicata Elfsborg, s-au inscris in medie exact 3 goluri.…

- Arsenal - Leicester e meciul zilei in Premier League. Partida din cadrul etapei a 6-a a campionatului englez se va desfașura pe ”Emirates”, de la 21:15. Arsenal și Leicester sunt doua echipe care și-au propus clasarea pe un loc de Champions League, dar care nu stau foarte bine dupa acest start de sezon.…

- Manchester United primește vizita lui Chelsea, intr-un meci contand pentru etapa #6 din Premier League. Partida va incepe la ora 19:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- Liverpool - Arsenal este derby-ul etapei a 3-a din Premier League, iar confruntarea dintre ”cormorani” și ”tunari” se anunța una extrem de spectaculoasa. Meciul de pe Anfield va incepe la ora 22:00. ...

- Chelsea o infrunta in aceste momente pe West Brom, in deplasare, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 3 din Premier League. Partida a inceput la ora 19:30. Londonezii au fost conduși la pauza cu 3-0 de catre nou-promovata West Brom, care inaintea acestei partide nu obținuse niciun punct, fiind…

- Liverpool - Arsenal se joaca luni, de la 20:00, in derby-ul etapei a 3-a din Premier League. Ambele formații au un start excelent de sezon, cu doua victorii in primele doua runde. Liverpool a tremurat in etapa de debut cu Leeds, cand a obținut o victorie dramatica, scor 4-3, dar ”cormoranii” au aratat…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Primul pont de pe „combo-ul” pregatit de echipa noastra vizeaza disputa Zenit și Arsenal Tula. Investim simplu, pe succesul campioanei en-titre a Rusiei. In sezonul precedent, echipa din St.Petersburg s-a impus in ambele confruntari directe: 1-0 in deplasare și…