- Egiptenii de la Al Ahly au trecut cu 1-0 de mexicanii de la Monterrey și o vor infrunta pe Palmeiras in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor. Al Ahly, campioana en-titre a Ligii Campionilor Africii, și Monterrey, caștigatoarea trofeului in zona CONCACAF, s-au intalnit in primul sfert de…

- Thomas Tuchel (48 de ani), manangerul lui Chelsea, a fost testat pozitiv cu Covid-19, inaintea meciului de azi cu Plymouth, din Cupa Angliei. Germanul ar putea rata Campionatul Mondial al Cluburilor. Clubul londonez a anunțat prin intermediul site-ului oficial ca antrenorul german va rata meciul cu…

- Clubul tahitian AS Pirae și-a amanat vineri plecarea la Cupa Mondiala a Cluburilor de la Abu Dhabi la solicitarea FIFA, dupa ce șapte jucatori și doi membri ai staff-ului au fost testați pozitiv cu Covid-19. Dupa ce jucatorii testati negativ s-au prezentat la aeroport, pregatiți sa-și inceapa calatoria…

- Cluburile din Premier League au decis sa nu intrerupa competitia de sarbatori, in ciuda problemelor de lot pe care le au din cauza inmultirii cazurilor de Covid-19, informeaza BBC. Cele 20 de cluburi ale primei ligii engleze s-au intalnit, luni, pentru a discuta cum ar putea face fata provocarilor cu…

- Masura este menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua sa creasca si a ajuns la 160 de cazuri confirmate in aceasta tara, relateaza Agerpres.''Observam o crestere a numarului de cazuri legate de calatorii'', a explicat…

- Cupa Mondiala a Cluburilor si-a stabilit meciurile, luni, iar echipa Al Jazira va da piept cu formatia neo-zeelandeza Auckland City. Intr-un alt meci Al Ahly va evolua cu Monterrey, iar invingatoarea merge in semifinale si va lupta pentru un loc in ultimul act cu Palmeiras, detinatoarea Copei Libertadores,…