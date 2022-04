Stiri pe aceeasi tema

- Depistat pozitiv cu coronavirus saptamana trecuta, Carlo Ancelotti nu a facut deplasarea cu Real Madrid la Londra, acolo unde galacticii vor juca impotriva celor de la Chelsea in sferturile Champions League.

- Antrenorul Carlo Ancelotti nu a facut deplasarea, marti, la Londra, alaturi de echipa Real Madrid, pentru meciul cu Chelsea, din mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza marca.com, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Real Madrid face a doua deplasare la rand dupa vizita de la Vigo, unde a jucat slab, dar a invins-o pe Celta din doua penaltyuri. Ce are in comun meciul de pe „Balaidos” cu ciocnirea din Liga cu Chelsea? Los blancos vor avea același absent pe „Stamford Bridge” la turul „sferturilor”. Chelsea - Real…

- Supus sanctiunilor, la fel ca patronul Roman Abramovici, clubul Chelsea nu are bani sa ia un zbor charter pentru a se deplasa la Middlesbrough, la meciul din sferturile de finala ale Cupei Angliei, informeaza dailymail.com. Asa ca echipa lonodoneza va trebui sa se deplaseze cu atocarul, pe o distanta…

- Villarreal - Juventus se joaca marți, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Confruntarea ii va pune fața in fața pe Unai Emery și Massimiliano Allegri, doi antrenori indragostiți de defensiva in meciurile importante. Calificarea „submarinului galben” in optimile din Liga Campionilor…

- Chelsea și Lille se intalnesc marți, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului pornește cu prima șansa in fața unui adversar care se chinuie in acest sezon. In mod normal, Chelsea n-ar trebui sa aiba emoții in ceea ce privește jocul tur cu Lille și nici in ceea…

- Sferturile de finala ale Cupei Italiei le cheama la duel direct pe Inter Milano și pe AS Roma, doua dintre forțele fotbalului peninsular. Jocul are loc la ora 22:00, pe terenul campioanei. Coppa Italia este un obiectiv la care Jose Mourinho, antrenorul portughez al Romei, ține în mod special,…

- UEFA a anuntat, joi, ca restrictiile in vigoare in fiecare dintre tarile europene se vor aplica "in principiu" pentru echipele vizitatoare din Liga Campionilor, informeaza lequipe.fr, citat de news.ro. Chelsea, care trebuie sa se deplaseze la Lille, la 16 martie, ar putea fi sanctionata de…