- Chelsea i-a transferat in aceasta iarna pe Benoit Badiashile (21 de ani, fundaș central), Andrey Santos (18, mijlocaș central) și David Fofana (20, atacant) și a ajuns la 345 de milioane de euro cheltuite in ultimele 7 luni, de la preluarea clubului de catre Todd Boehly. In 7 luni ca patron al lui Chelsea,…

- Echipa engleza Manchester City a invins joi, in deplasare, formatia Chelsea, scor 1-0, intr-un meci din cadrul etapei a 19-a din Premier League, informaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Marcus Rashford a adus cele trei puncte lui Manchester United, atacantul englez punctand in minutul 76 contra celor de la Wolverhampton (1-0). Meciul a facut parte din etapa cu numarul XVIII din Premier League.

- Enzo Fernandez, 22 de ani pe 17 ianuarie, ar putea fi vandut de Benfica in Premier League. Reprezentanții lui Chelsea negociaza deja la Lisabona. In primavara lui 2020, campionul mondial de-abia debuta la River Plate. Puțini au o ascensiune ca a lui Enzo Fernandez in fotbalul mondial. Impresionanta.…

- Marți am avut Boxing Day in Premier League, iar cel mai spectaculos campionat din lume n-a dezamagit. Nicio victorie pentru gazde! Ziua a inceput cu o surpriza. Tottenham s-a impiedicat pe terenul lui Brentford, 2-2, asta dupa ce Spurs era condusa cu 0-2 in minutul 60! Spectacol in Premier League de…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Roberto De Zerbi (43 de ani), jucator la CFR in perioada 2010-2012, nu are inca nicio victorie la Brighton: doua egaluri, doua eșecuri. In schimb, Chelsea s-a trezit cu Graham Potter (47 de ani): 6 meciuri, cinci succese și o remiza. Cand a plecat de la Brighton, Graham Potter a lasat „pescarușii” pe…