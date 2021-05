Stiri pe aceeasi tema

Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Acum, conducerea „albaștrilor" vrea ca nume importante din vestiar sa iși prelungeasca contractele. Mai intai, antrenorul Thomas Tuchel. Germanul…

Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat in istoria fotbalului. Meritul lui Thomas Tuchel in victoria „albaștrilor" este…

Finala UEFA Champions League a fost caștigata, sambata seara, de Chelsea Londra, care a invins Manchester City la limita, cu scorul de 1-0, dupa un meci-spectacol. Londonezii caștiga pentru a doua oara cel mai ravnit titlu in Liga Campionilor, grație golului marcat de Kai Havertz, in minutul 43, pe…

Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel, 47 de ani, antrenorul dat afara de PSG pe parcursul acestui sezon, a fost fabulos pentru londonezi. Iar ce n-a reușit cu Parisul (finala de Liga pierduta in 2020, in fața lui Bayern), neamțul a realizat pe banca…

Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Kai Havertz (21 de ani), marcatorul golului, nu s-a controlat la flash-interviu. Reporterul a pornit dialogul cu o remarca legata de suma…

Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Dupa meci, pagina oficiala de Twitter a UCL a postat o imagine colosala. Fotbalistul intr-o singura fotografie. Doi jucatori, amandoi prabușiți…

Fotbalistul echipei Chelsea, Kai Havertz, care a inscris golul victoriei in finala Ligii Campionilor, cu Manchester City, s-a declarat incantat de trofeul obtinut dupa o asteptare de 15 ani. "Nu stiu ce sa spun. Nu am cuvinte. Am asteptat mult. Acum vreau sa le multumesc familiei mele, parintilor…

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…