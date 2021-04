Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea s-a calificat sambata in finala Cupei Angliei, dupa 1-0 in semifinala cu Manchester City, care l-a pierdut pe unul dintre cei mai buni fotbalisti ai sai, Kevin De Bruyne, accidentat in debutul reprizei secunde. Unicul gol al partidei de pe Wembley a fost reusit in minutul 55 de…

- Chelsea, Manchester City, Real Madrid și PSG sunt cele patru echipe calificate in semifinalele UEFA Champions League. In penultimul act din Liga Campionilor se anunța dueluri de foc, iar UEFA a anunțat programul partidelor Real Madrid - Chelsea și PSG - Manchester City. ...

- Secretarul Culturii din Anglia, Oliver Dowden, anunța ca se va experimenta deschiderea arenelor la Chelsea - Manchester City sau Leicester - Southampton, meciuri progamate pe 17 și 18 aprilie. Proiectul revenirii spectatorilor pe stadioanele din Anglia va fi devansat. Succesul campaniei de vaccinare…

- Opt mii de spectatori ar putea asista la finala Cupei Ligii Angliei, programata la 25 aprilie, pe Wembley, intre Tottenham si Manchester City, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING! URINA pe VICTIMA sa și STRIGA 'Vezi, ma, ce poate sa faca Poliția Romana?'-Sindicalistul ȘEICARU și polițiștii Secției…

- Chelsea s-a calificat duminica in semifinalele Cupei Angliei dupa ce a trecut in sferturi, cu 2-0, de Sheffield United, ''lanterna rosie'' din Premier League. In minutul 24 al meciului de pe Stamford Bridge, Chelsea a beneficiat de autogolul lui Oliver Norwood, pentru ca…

- Liverpool - Chelsea se joaca azi, de la 22:15, intr-o partida care conteaza pentru runda a 29-a din Premier League. In acest moment, ambele formații sunt in afara locurilor pentru Liga Campionilor și sunt obligate sa nu mai faca pași greșiți. Liverpool ocupa locul șase, cu 43 de puncte, la 22 de puncte…

- Echipa Chelsea Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a invins, joi, cu scorul de 1-0, formatia Barnsley, din liga secunda, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Tammy Abraham, in minutul 64. Mai multe drumuri sunt blocate din cauza…

- ​Dupa 68 de meciuri consecutive fara înfrângere pe Anfield în Premier League, Liverpool a pierdut cu Burnley, scor 1-0, în etapa a 18-a. "Cormoranii" continua astfel seria de rezultate neconvingatoare din ultima perioada și se afla pe poziția a patra în clasament,…