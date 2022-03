Chelsea Cutler a lansat varianta deluxe a albumului When I Close My Eyes

Stiri pe aceeasi tema

- Noua melodie a trupei timișorene The Bandits, „In gradina“, anunța apariția albumului de debut al formației care s-a nascut in timpul pandemiei, materialul discografic urmand sa se lanseze in luna martie a acestui an. Muzica și textul piesei aparțin trupei, inregistrarea, mixajul și masterizarea au…

- Dupa 19 ani de la lansarea hitului “Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa “Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. “Publicul aștepta de…

- Vrem nu vrem, AVA ne surprinde in 2022 cu un nou stil muzical, care ne duce cu gandul la cele mai mari festivaluri de muzica din lume. Artista aduce in atenția publicului un proiect inedit, alaturi de YouBeat. De asemenea, YouBeat are planuri mari și vrea sa arate ce inseamna, cu adevarat, acest proiect.…

- Scorpions a lansat piesa “Rock Believer”, cel mai recent single de pe noul album “Rock Believer (Deluxe)”, care va fi disponibil incepand cu 25 februarie 2022. Melodia este un angajament fundamental pentru muzica rock, compusa in stilul inregistrarilor lor remarcabile din anii ’80. “De-a lungul anilor,…

- 2022 incepe in forța pentru INNA, care iși bucura fanii cu un nou album numit “Champagne Problems” și care are, in total, 15 piese. Prima parte, lansata pe 7 ianuarie, conține 8 piese, printre care “Always On My Mind”, “Ready Set Go” și “Love Bizarre”. Intregul album a fost compus in cadrul celor 16…

- Halsey a lansat varianta extinsa a albumului “IF I CAN’T HAVE LOVE, I WANT POWER”. Proiectul a fost nominalizat la premiile Grammy pentru categoria Best Alternative Music Album. Totodata, acesta a fost in top 30 cele mai bune materiale din anul 2021, conform mai multor publicatii de specialitate. Varianta…

- Trupa timișoreana JazzyBIT a lansat astazi cel de-al treilea album discografic, Drive. Discul se poate asculta atat pe serviciile de streaming online și se poate cumpara și descarca de pe Bandcamp. Formatul fizic al albumului va urma in a doua jumatate a anului viitor. Conceptul grafic și coperta albumului…

- Norah Jones a lansat varianta deluxe a albumului “I Dream Of Christmas”. Varianta deluxe contine trei piese noi, fiind primul proiect realizat pentru perioada sarbatorilor. Artista a lansat in 2002 albumul de debut, “Come Away With Me”, care a devenit familiar pentru milioane de fani. Castigatoare a…