Chelsea Cutler a lansat Men On The Moon

- Sfarșitul de saptamana vine cu o dubla surpriza pentru fanii simpaticei soliste Codruța Filip care a ales chiar de ziua ei, pe 11 noiembrie, sa lanseze o noua piesa care se numește “Dorul” și pentru care a filmat un videoclip fresh și cool. Luna noiembrie este una speciala pentru Codruța Filip care…

- Piesa este inclusa pe coloana sonora a filmului "Black Panther: Wakanda Forever" și ii este dedicata lui Chadwick Boseman, interpretul personajului principal din primul film "Black Panther". Actorul a murit in 2020, la 43 de ani, rapus de cancer.In doar 14 ore de la lansare, piesa „Lift Me Up” are aproape…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat piesa „Zi de toamna“, care are parte și de un lyric video, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata de Johnny Kui are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu iar video-ul a fost realizat de…

- Surf Mesa și Nat Dunn au lansat „State Of My Heart”. Cu vocea lui Nat și producția lui Surf, piesa molipsitoare aduce sentimentul de speranța și optimism ascultatorilor. Cei doi artiști au scris piesa impreuna cu Eli Teplin, Steph Jones și Phil Scully. Surf, care vine dintr-o serie de spectacole la…

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care poarta numele de „Verde la inima”, textul acesteia fiind scris de artista in colaborare cu Daniel Cariga, iar mixajul și masterul fiind realizat de Lukinich Attila. „«Verde la inima» este un cantec special care transmite un vibe pozitiv, dar și…

- Chiar daca zilele de vara au trecut, muzica menține energia buna a zilelor toride și cu siguranța, noua piesa a Antoniei „Ibiza” suna ca imnul perfect pentru o petrecere cu multa distracție.

- Grupul DoReDos a lansat un nou videoclip pentru piesa „Unul la un milion”, transmite Noi.md. Dupa cum noteaza membrii formației, aceasta piesa nu va lasa pe nimeni indiferent, deoarece este plina de spirit și dispoziție de vara. {{590686}}"In timp ce vizionați videoclipul, veți dori sa dansați și sa…