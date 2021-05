Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce proiectul Super Ligii Europei s-a destramat, o alta Super Liga ar putea sa apara. In Marea Britanie se pune la cale reforma Premier League, iar Rangers și Celtic, cele mai importante echipe ale Scoției, s-ar putea duela cu granzii din Anglia. Cluburile engleze din „Big 6” - Arsenal, Chelsea,…

- Cele șase cluburi engleze implicate in Super Liga Europeana au anunțat oficial ca se retrag din proiect. Manchester City a fost prima care a anunțat decizia, Chelsea facand anunțul oficial ultima, cu doua ore dupa miezul nopții. Manchester City a fost prima echipa care a anunțat marți seara…

- Deși Liverpool este pe lista celor 12 cluburi fondatoare ale Super Ligii, tehnicianul Jurgen Klopp nu este de acord cu noua competiție, susținând ca fotbalul european își va pierde din substanța.În 2019, Klopp declara ca fotbalul european nu are nevoie de o Super Liga, iar…

- Arsenal și Manchester United lupta pentru trofeul Europa League, iar Chelsea este singura reprezentanta din Anglia care a ramas in cursa pentru caștigarea Champions League. In grupele Champions League se califica direct primele patru formații din Premier League, dar in acest sezon putem avea parte de…

- Revista americana de afaceri Forbes a anunțat ierarhia celor mai valoroase cluburi de fotbal de pe planeta. Real Madrid a fost detronata de nimeni alta decât FC Barcelona, clubul catalan fiind evaluat la 4,76 miliarde de dolari.FC Barcelona a reușit sa-și majoreze valoarea clubului cu…

- Liverpool - Chelsea se joaca azi, de la 22:15, intr-o partida care conteaza pentru runda a 29-a din Premier League. In acest moment, ambele formații sunt in afara locurilor pentru Liga Campionilor și sunt obligate sa nu mai faca pași greșiți. Liverpool ocupa locul șase, cu 43 de puncte, la 22 de puncte…