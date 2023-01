Stiri pe aceeasi tema

- Enzo Fernandez, 22 de ani pe 17 ianuarie, ar putea fi vandut de Benfica in Premier League. Reprezentanții lui Chelsea negociaza deja la Lisabona. In primavara lui 2020, campionul mondial de-abia debuta la River Plate. Puțini au o ascensiune ca a lui Enzo Fernandez in fotbalul mondial. Impresionanta.…

- Fostul international italian Gianluca Vialli, care se lupta de cativa ani cu cancerul pancreatic, a anuntat miercuri ca isi va suspenda activitatile cu echipa Italiei, alaturi de antrenorul Roberto Mancini, pentru a lupta cu o noua „faza a bolii". "Dupa o discutie lunga si dificila cu minunata mea echipa…

- Chelsea s-a ințeles cu Leipzig pentru transferul lui Christopher Nkunku (25 de ani), mijlocașul ofensiv francez accidentat inainte de startul Mondialului din Qatar. Clubul din Premier League le va plati germanilor aproximativ 60 de milioane de euro, anunța specialistul in mercato Fabrizio Romano. ...

- Newcastle a caștigat cu Chelsea, scor 1-0, in etapa #16 din Premier League. „Coțofenele” intra in pauza pentru Campionatul Mondial de pe locul 3, poziție ce duce in Champions League la finalul sezonului. Newcastle, cea mai in forma echipa din Premier League, nu a mai pierdut din august. ...

- Harlem Gnohere (34 de ani), fostul atacant de la FCSB, a anunțat ca va fi prezent la meciul cu Anderlecht, din grupele Conference League. Anderlecht - FCSB se joaca joi, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Francezul, care a evoluat ultima data la Mouscron, in Belgia,…

- Roberto De Zerbi (43 de ani), jucator la CFR in perioada 2010-2012, nu are inca nicio victorie la Brighton: doua egaluri, doua eșecuri. In schimb, Chelsea s-a trezit cu Graham Potter (47 de ani): 6 meciuri, cinci succese și o remiza. Cand a plecat de la Brighton, Graham Potter a lasat „pescarușii” pe…

- Sulley Muniru, fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB, s-a retras prematur din fotbal, la doar 29 de ani. Ghanezul a petrecut aproape cinci ani in Liga 1, evoluand la cele mai importante cluburi romanești din ultimul deceniu. „Cu mare bucurie, dar și cu tristețe, imi anunț retragerea din fotbal și inceputul…