Cheloo, luat la mișto la Antena 1. Toți au râs în hohote: „De pe vremea lui Băsescu” Surpriza mare pe scena iUmor. Cheloo, luat la mișto la Antena 1 de catre un invitat special despre care nu a știut ca nu era, de fapt, concurent. Toata lumea a ras in hohote la roast-ul pe seama cunoscutului cantareț. Ce a putut spune despre activitatea profesionala a rapperului: „… de pe vremea lui Basescu”. […] The post Cheloo, luat la mișto la Antena 1. Toți au ras in hohote: „De pe vremea lui Basescu” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1 invitat special la iUmor va fi Raul Gheba, care il va lua la roast pe Cheloo. Reacția rapperului a fost una total neașteptata. Invitat special in cadrul celei de-a doua ediții de audiții iUmor, Raul Gheba va face senzație cu numarul de stand-up pregatit. Comediantul…

- Premiera celui de-al 14-lea sezon iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a dus in fata celor patru jurati, Nelu Cortea, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, vine cu un sezon plin de surprize incepand de sambata aceasta. Iar rubrica „Daca aș fi președinte“ reprezinta unul dintre ingredientele care „condimenteaza“ cel de-al 14-lea sezon al show-ului de la Antena…

- Eliminare surpriza la America Express. Experiența de pe Drumul Aurului, ce se intinde pe mai bine de 7.000 de kilometri, a luat sfarșit pentru o echipa formata din doua concurente promițatoare. Puțini s-ar fi așteptat la o astfel de evoluție a vedetelor in cadrul reality-show-ului difuzat de Antena…

- Dani Oțil a fost ținta glumelor in ediția de astazi a emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani”. Cel care l-a luat peste picior a fost chiar cel mai bun prieten al sau cu care imparte platoul de filmare deja de 15 ani. Iubitul Gabrielei Prisacariu a ramas fara replica și l-a rugat pe moderator sa […] The…

- Cu toate ca sunt gazdele matinalului de la Antena 1 de mai bine de un deceniu, iata ca mai sunt momente ce ii iau și pe ei prin surprindere. Razvan Simion și Dani Oțil au avut parte de o surpriza de zile mari la Neatza. Nu le-a venit sa creada cu cine vorbeau la telefon. […] The post Surpriza mare pentru…

- „iUmor” se va apropia cu inca un pas de marea finala a acestui sezon. Delia, Costel, Cheloo și juratul-surpriza vor alege in cadrul galei de duminica cel de-al 13-lea finalist al show-ului de umor de pe Antena 1. In semifinala vor participa concurenții care au primit cele mai multe voturi in aplicația…

- Nicoleta Luciu a fost invitata sa fie cel de-al patrulea jurat iUmor, recent, in cadrul show-ului de la Antena 1, iar dupa ce și-a indeplinit rolul cu succes, frumoasa bruneta a revenit sa ii ia la roast pe cei trei colegi ai sai de la masa juriului, spre deliciul publicului. Ce i-a putut spune Deliei…