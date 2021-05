Cheloo de la Paraziții, pilot la competiții off road. Vezi ce bolid pilotează/ Exclusiv Cheloo de la Paraziții, pilot la competiții off road. In lipsa concertelor, juratul de la iUmor este din nou de gasit intre piloții participanți la competițiile de profil din campionatul national de off road, pe 2021. Pe numele sau Catalin Ștefan Ion, pasiunea lui Cheloo pentru mașini 4X4 și competiții off road este una veche. Prima oara s-a inscris in 2006 la un open pe langa campionatul național și, de atunci, a avut mai multe participari ca pilot și copilot, alaturi de piloți consacrați. Mai nou face parte din echipa sportiva Transilvania Rally Team. Pasiunea lui Cheloo de la Paraziții pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Charlotte este a doua nascuta in familia ducilor de Cambridge, avand unn frate mai mare, pe Prințul George, in varsta de 7 ani și un frate mai mic, pe Prințul Louis, in varsta de 3 ani.

- Mihai Bendeac și-a caștigat popularitatea atat pe scena, dar mai ales pe micul ecran. De cațiva ani actorul este intr-o permanenta colaborare cu Antena 1. De la show-urile de comedie realizate de el și pana la emisiunia iUmor, Mihai este nelipsit. Asta inseamna, spun gurile rele, ca a și caștigat pe…

- Lolrelai a izbucnit in lacrimi astazi, la Acces Direct. Concurenta de la iUmor este in continuare devastata de durere, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Tanara susține ca cea care i-a dat naștere fusese foarte afectata de trauma prin care fiica ei ar fi trecut din cauza medicului stomatolog, iar…

- Chiar daca nu se mai prezinta fizic la evenimente publice, vedetele noastre se straduiesc sa arate impecabil deoarece caștiga și de pe urma imagini. Prin urmare și fac eforturi pentru a avea o greutatea aporoape de cea ideala. Ei sunt campionii noștri la slabit. Navi -45 kilograme de la…86 kilograme…

- Rapperul Cheloo implineste astazi 43 de ani.Catalin Stefan Ion, cunoscut sub pseudonimul Cheloo, s a nascut la data de 24 martie 1978, in Bucuresti. Este rapper roman, unul din membrii formatiei romane de hip hop Parazitii, potrivit wikipedia.org. A lansat primul sau album, Sindromul Tourette in 2003,…

- Pasiunea pentru calatorii și muzica impartașita de duo-ul timișorean Les Gourmands a dat naștere unui proiect care poarta numele de Passport for Romania, care incepand din 2020 iși propune sa aduca in fața publicului povești muzicale unice, derulate in cele mai frumoase locuri din țara noastra. Un nou…