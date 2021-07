Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au anunțat, luni, trimiterea in judecata a șase persoane in dosarul angajarilor prin detașare de la Apele Romane. Aceștia sunt acuzați de abuz in serviciu, obținere de foloase necuvenite și complicitate la abuz in serviciu, in cazul angajarilor prin detașare de la Apele Romane, se arata…

- Gabi Musteața, inginerul de la Apele Romane care a fost concediat la scurt timp dupa ce s-a opus angajarii unei domnișoare la Serviciu de Aparare Impotriva Inundațiilor, o chelnerița care lucrase timp de 5 ani intr-un club, a caștigat procesul. Dupa investigația facuta de catre cei de la Recorder, chelnerița…

- “Dr. Lana” a fost trimisa in judecata. Moldoveanca este acuzata ca a facut zeci de intervenții estetice, in diferite locații din București și din țara, fara drept de libera practica. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea in judecata a Svetlanei Serghei, cercetata…

- Premierul Florin Cîțu a spus marți ca le-a cerut miniștrilor sa faca reforme în propria ograda. "Anul trecut am reușit în Ministerul de Finanțe sa fac reorganizare, sa reduc numarul de directori generali și asta a adus economii la buget și Ministerul a mers foarte bine și a colectat…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

