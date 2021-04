Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat “pentru” urmarirea penala ceruta de DNA pe numele fostului ministru al Sanatații, Florian Bodog. Senatorul PSD Florian Bodog a susținut, miercuri, in plen, ca nu are nimic de ascuns si are incredere in Justitia din Romania, astfel ca nu le cere colegilor parlamentari sa voteze impotriva…

- Procurori ai DNA și angajați ai Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne fac, miercuri, 30 de percheziții in mai multe județe din Moldova, dintre care una la sediul RAR Vaslui, intr-un dosar de corupție in legatura cu obținerea inspecției ITP. Procurorii suspecteaza ca inspecția ITP…

- DNA a cerut Senatului aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru PSD al Sanatatii, Florian Bodog. Este a doua cerere a Direcției pe numele lui Bodog, prima fiind cea din 2019, in același dosar, respinsa atunci de parlamentul in care PSD era majoritar. Procurorii anticorupție susțin acum in solicitare,…

- Patru cadre medicale de la Spitalul Județean Giurgiu sunt cercetate penal, dupa ce o pacienta a reclamat faptul ca a fost ținuta intr-un container COVID, fara apa, mancare sau medicamente, pana cand a venit rezultatul testului. Totul s-a intamplat in 18-19 iunie anul trecut, cand pacienta de peste 60…

- Procurorii DIICOT Buzau au obținut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui cultivator profesionist de canabis, prins la un control de rutina in trafic de un echipaj de polițiști rurali. Surse apropiate anchetei au dezvaluit ca acesta este Sabin Badulescu, de profesie economist, in trecut caștigator…

- Magistrații ICCJ au respins, joi, contestația DNA de respingere a controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, decizie luata de Curtea de Apel București pe 5 martie. Procurorii au susținut ca Udrea a mai fost plecata din țara și pana la o decizie definitiva in dosarul sau de corupție, se impune masura…

- Fosta chelnerița angajata inginer la Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad și-a dat demisia dupa scandalul izbucnit in presa. Inginerul care a dat informații s-a trezit insa ca nu mai are post, deoarece i-a fost desființat. „Gabi Musteața, inginerul care s-a opus angajarilor politice și a avut curaj…

- In timp ce adulții cu varsta peste 40 de ani se vaccineaza intr-un ritm aproape miraculos, Israelul inregistreaza o creștere accentuata a numarului de copii și adolescenți infectați cu coronavirus, potrivit statisticilor Ministerului Sanatații, citate de Jerusalem Post. Acum, exista posibilitatea ca…