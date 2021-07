Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un copilaș de un an, s-a oparit cu apa clocotita. Incidentul s-a produs in localitatea Lunca Ilvei. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a prelua copilul și a-l transporta la o clinica de specialitate. Incidentul s-a produs intr-o gospodarie din localitatea Lunca Ilvei. Copilașul…

- (P) Parul unei persoane este unul din motivele sale de mandrie, indiferent de gen. Fiind un factor important al aspectului fizic, in special fiindca incadreaza fața și evidențiaza trasaturile frumoase. In momentul in care o persoana incepe sa cheleasca, stima și increderea in sine scad pe zi ce trece.…

- Cele doua persoane ranite, vineri, in explozia de la Rafinaria Petromidia vor fi transferate, luni, la o clinica din Germania, au declarat surse medicale pentru ziarul Libertatea. In prezent, cei doi pacienți se afla internați la Spitalul Floreasca din Capitala.Cei doi angajați ai Petromidia Navodari…

- Mai multe percheziții au loc, joi, in județul Buzau, intr-un dosar care vizeaza o renumita clinica de infrumusețare din București, care ii aparține unui tanar originar din Buzau. Este vorba despre Valentin Burada, care, pe langa clinica vizata, deține și alte afaceri in județul Buzau, inclusiv complexul…

- La inceputul lui mai, cu cateva ore inainte sa se imbarce intr-un avion ca sa ajunga acasa in Argentina, Santiago Solans Portillo, 29 de ani, a primit o veste proasta: testul Covid ii ieșise pozitiv. Dar la aeroportul din Miami a prezentat un certificat fals, spun autoritațile, citate de The Washington…

- "Imunizarea anti-COVID din poarta in poarta, ar putea fi o soluție" FOTO: facebook.com/ROVaccinare. Imunizarea anti-COVID a persoanelor din mediul rural ramâne o provocare, iar medicii nu exclud posibilitatea de a merge din poarta în poarta pentru a vaccina oamenii, asa cum s-a întâmplat…

- Pandemia a creat in randul elevilor angoase, anxietați, deficit de atenție și chiar dezechilibre psihice, a spus la Digi24 ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Pentru a atenua aceste efecte și pentru a-i ajuta pe parinți sa gestioneze mai bine relația cu propriii copii, o invațatoare din București a…

- "Ranile tuturor victimelor sunt, in urma constatarilor, rezultatul aplicarii unei violente intense, extreme", a anunțat politia locala, in comunicatul remis la scurt timp dupa producerea incidentului, fara sa ofere detalii cu privire la circumstantele presupuselor omucideri, relateaza Agerpres.Din primele…