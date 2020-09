Cheile Bicazului, peisaje fantastice și stânci de legendă Cheile Bicazului par desprinse din povești cu fapturi fantastice. Inguste, semețe, contorsionate dupa apa raului, Cheile Bicazului iți ofera unul dintre cele mai frumoase peisaje montane din țara. Parcheaza mașina intr-un loc accesibil și fa o plimbare pe jos prin Cheile Bicazului. Stancile spectaculoase, cu formațiuni stranii, ba animale, ba fapturi de pe alte taramuri, ba creste semețe și golașe te vor impresiona pentru totdeauna și vei reveni oricand. Aceste chei vor fi intotdeauna in orice top cu cele mai frumoase locuri de vizitat din Romania. șoseaua ingusta din Cheile Bicazului Formate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la Carei dreptul la educație in limba materna nu este respectat atunci cand vine vorba de elevii romani care vor sa aplice pentru diverse meserii, UDMR vrea favoruri pe care nu le are in nicio alta țara din lume. Este vorba despre trei proiecte de lege inițiate și depuse ieri in Camera…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Un numar de 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vreme instabila, valabila pana miercuri dimineata in 19 judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 21 iulie ora 12:00 – 22 iulie, ora 10:00, in Maramures, Muntii Apuseni, Carpatii Orientali si local in Transilvania…

- Delgaz Grid informeaza ca pentru execuția lucrarilor specifice de cuplare a unei conducte noi la sistemul de distribuție este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale in localitatea Carbunari din județul Maramureș, marți, 21 iulie, a.c., intre orele 09.00-12.00. Compania solicita consumatorilor…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 6 IULIE. Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 au fost externate, dintre care 20.213 de pacienți vindecați și 1.200 de pacienți…

- Curtea de Apel Prahova s-a pronuntat in sfarsit, dupa lungi ezitari, intr-o problema spinoasa, care a presupus un noian de procese controversate intre institutiile din judetele Neamt si Harghita. De data aceasta verdictul Justitiei este definitiv si irevocabil.

- Alerta meteo emisa de ANM, pentru aproape toata țara. Meteorologii au emis, joi dimineața, o avertizare Cod portocaliu de ploi in 34 de județe din țara, valabil pana la ora 23.00. Potrivit ANM, sunt vizate total sau parțial județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara,…

- BULETIN DE PRESA 19 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul…