Cheia Taiwanului Dorinta lui Nancy Pelosi de a vizita Taiwanul nu trebuie vazuta ca o initiativa proprie a babetei blocate in politica SUA. Este de fapt politica oficiala a deep state-ului american. Motivul e transparent: odata cu preluarea Taiwan-ului de catre China s-ar prabusi intreaga dominatie americana asupra marilor si oceanelor. De fapt, daca ar fi sa […] Articolul Cheia Taiwanului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

