Rareș Bogdan a anunțat ca liberalii discuta cu ambele partide cu care ar putea realiza o majoritate – USR și PSD. El a adaugat ca matematica arata ca o majoritate cu PSD ar fi mult mai confortabila și a spus ca ”pentru țara trebuie sa treci peste orice”. Prim-vicepreședinte PNL a dezvaluit ca PNL vrea […] The post Cheia formarii Guvernului sta intr-un singur minister. Iata portofoliul pe care se bat PSD si PNL! first appeared on Ziarul National .