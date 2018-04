Stiri pe aceeasi tema

- CHEFI LA CUTITE 10 APRILIE 2018: Emoțiile vor da in clocot, pentru ca presiunea unui test contracronometru ii va face pe concurenți sa conștientizeze ca au o singura șansa de a demonstra ca merita sa ajunga in etapa urmatoare. La masa jurizarii iși vor face loc, ca de obicei, umorul și voia buna,…

- Doamnelor, domnilor, cel mai iubit show culinar din Romania da startul celui de-al cincilea sezon, "Chefi la cuțite", sezonul "de poveste". Prima ediție va va impresiona pe dumneavoastra, telespectatorii, prin apariții memorabile și concurenți pasionați.

- Multe locuri de munca, putini candidati. Da, se intampla in Romania, iar autoritatile din judetul Brasov sunt decise sa reduca rata somajului intr-un mod cat se poate de neobisnuit. Potrivit declaratiilor oferite de catre oficiali ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, angajatii…

- Chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor avea parte de multe surprize in cel de-al cincelea sezon al celui mai iubit show culinar, iar etapa jurizarilor pe nevazute le va da juraților ocazia sa...

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon „de poveste”, ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor...

- Andrei Cristian Olteanu, care a caștigat ultima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, a devenit tatic. Bucurie mare in familia caștigatorului show-ului culinar „Chefi la cuțite” , de la Antena 1. Andrei Cristian Olteanu, care a facut parte din echipa lui chef Sorin Bontea la emisiunea respectiva, a…

- A fost semifinalista la "Chefi la cutite", iar acum ea insasi taie si spanzura in bucatarie. Originara din Vietnam, Chef Minh si-a gasit sufletul pereche in Romania și s-a stabilit la Timisoara. Dar azi nu e vorba despre dragoste, ci despre. razboi. in bucatarie! Pentru ca Maria Carneci și Andrei Ștefanescu…

- Sorin Mihailidis este marele caștigator al concursului „Chef-ul rețetelor”, ce s-a desfașurat in aplicația „Chefi la cuțite”. Sorin a avut ocazia sa participe in aceasta dimineața la un curs de gatit oferit de Chef Florin Dumitrescu, premiu ce a fost pus la bataie in aplicația celei mai iubite emisiuni…