- Spiritele s-au incins in platoul de la Chefi la cuțite! Madalina Cafadaru s-a enervat la culme in cel de-al doilea battle și a rabufnit, asta dupa ce nu și-a mai putut stapani nervii in fața Linei Chirila. Iata ce a scos-o din sarite pe concurenta!

- Madalina Cafadaru s-a enervat la culme și a rabufnit la cel de-al doilea battle din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 19 octombrie 2022. Concurenta nu și-a mai putut stapani nervii și a spus lucrurilor pe nume, de fața cu Lina Chirila.

- Gina Pistol a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a mers la salon, unde s-a lasat pe mana specialiștilor. Iubita lui Smiley a fost foarte mulțumita de rezultat. Timp de 8 ore, Gina Pistol a stat la salonul de infrumusețare, unde a decis sa iși faca schimbarea de look. Tehnica pe care a ales-o…

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol a revenit mai devreme pe platourile emisiunii Chefi la cuțite, sezon 10, in ediția 11, luandu-i prin surprindere și pe chefi. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol s-a intors mai devreme decat ar fi trebuit pe platoul de filmare al emisiunii. Ce…

- Chefi la cuțite Sezonul 10. Aljab Wobi Hatem, un tanar din Yemen, student la medicina dentara in Galați, a reusit sa-i impresioneze pe cei trei Chefi. Acesta a ales sa pregateasca o rețeta de Dagah. The post Chefi la cuțite. Aljab Wobi Hatem, aparitie spectaculoasa in fata juratilor. Dezvaluirile pe…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.