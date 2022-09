Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele din ediția 13 a sezonului 10 Chefi la cuțite nu se opresc aici. Sosia lui Gordon Ramsay, britanicul Martin Jordan, și-a facut apariția pe platoul de filmare al show-ului culinar miercuri seara, 28 septembrie 2022.

- Chefi la cuțite, sezon 10. Cea de-a 12 amuleta a fost și cea mai grea de pana acum. Și asta pentru ca chefii au ales ce sa gateasca cu ochii legați. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Cea mai grea amuleta. Cei trei chefi și-au ales ingredientele cu ochii legați first appeared on Money .

- Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol a revenit mai devreme pe platourile emisiunii Chefi la cuțite, sezon 10, in ediția 11, luandu-i prin surprindere și pe chefi. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol s-a intors mai devreme decat ar fi trebuit pe platoul de filmare al emisiunii. Ce…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Surpriza de proporții pentru cei care urmaresc cu drag emisiunea „Chefi la cuțite”! Producatorii aduc telespectatorilor o schimbare la care nu s-ar fi așteptat! Emisiunea culinara va fi prezentata de doua prezențe feminine, nu de una singura, așa cum știam ca s-a intamplat pana in prezent, potrivit…

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…