- Gina Pistol a venit cu o veste la care nimeni nu se aștepta la amuleta 12 din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 27 septembrie 2022. Prezentatoarea TV le-a pregatit juraților o adevarata provocare. Hai sa vezi despre ce este vorba, dar și ce a spus chef Sorin Bontea despre experiența sa…

- Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol a revenit mai devreme pe platourile emisiunii Chefi la cuțite, sezon 10, in ediția 11, luandu-i prin surprindere și pe chefi. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol s-a intors mai devreme decat ar fi trebuit pe platoul de filmare al emisiunii. Ce…

- Chefi la cuțite Sezonul 10. Aljab Wobi Hatem, un tanar din Yemen, student la medicina dentara in Galați, a reusit sa-i impresioneze pe cei trei Chefi. Acesta a ales sa pregateasca o rețeta de Dagah. The post Chefi la cuțite. Aljab Wobi Hatem, aparitie spectaculoasa in fata juratilor. Dezvaluirile pe…

- Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un nou joc de amuleta in ediția 4 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 7 septembrie 2022. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au ramas uimiți la aflarea bonusului uriaș.

- Inca din prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022, chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au avut parte de un joc spectaculos de amuleta. Irina Fodor a fost cea care a anunțat miza acestuia. Hai sa vezi despre ce este vorba.

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Caștigatoarea „iUmor” face glume la adresa partenerului ei, iar colegii lui nu se pot abține din ras. Surpriza pentru telespectatori, dar și pentru Chef Catalin Scarlatescu. Doina Teodoru participa la „Chefi la cuțite”…

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…