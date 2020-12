Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, atunci cand banda a inceput sa mearga și sa aduca farfuriile pregatite de concurenți in a treia și ultima proba din semifinala „Chefi la cuțite”, sezonul 8.

- Cei noua concurenți ramași in competiție s-au intrecut in prima proba din semifinala „Chefi la cuțite”, sezonul 8 Acum a venit momentul ca juriul și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sa descopere ce au gatit aspiranții la finala.

- Echipa lui Catalin Scarlatescu a reușit sa se califice in semifinala emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8. Bucatarii conduși de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu intra la duel. Roxana Blenche și Ionuț Belei au decis sa iși foloseasca amuletele, in ultima confruntare de dinainte de semifinala!

- Ce concurenți sunt in echipa cu tunici in carouri a lui Catalin Scarlatescu, la Chefi la cuțite Chefi la cutite 2020. Dupa un bootcamp presarat cu probe dificile, Catalin Scarlatescu a ales bucatarii care vor face parte din echipa sa de tunici in carouri, in sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite”!…

- Dupa ce au trecut prin focurile gatitului, cei douazeci și trei de concurenți ramași in competiție au aflat cine pleaca acasa și cine intra intr-una dintre cele trei echipe conduse de Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea!

- Gina Pistol a anunțat faptul ca in etapa a doua de bootcamp din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite", concurenții trebuie sa gateasca o farfurie ce ar putea sa fie servita pe timpul unui zbor la economy class. Ingredientul de baza trebuie sa fie puiul, iar bugetul sa nu depașeasca 35 de lei.…

- Un moment extrem de tensionat din ediția 18 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand chef Liviu Chiorpec a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru proba de amuleta.

- Pentru a putea caștiga cea de-a șaptea amuleta din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au ales niște rețete surprinzatoare, cu care și-au uimit fanii.