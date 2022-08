Stiri pe aceeasi tema

- „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10. Irina Fodor prezinta primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci cand Gina Pistol…

- Sezonul 10 „Chefi la cuțite” va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand. …

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…

- De ce Gina Pistol nu va prezenta America Express, sezonul nou care urmeaza sa inceapa la Antena 1. Concurenții emisiunii au plecat deja pe Drumul Aurului, insa și in acest an, emisiunea va fi prezentata de Irina Fodor, ca și in sezonul trecut. Gina Pistol a spus de ce nu a dorit sa revina la […] The…