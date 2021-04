Chefi la Cuțite revine cu Jamila, cel mai cunoscut vlogger culinar din România Chefi la Cuțite revine cu Jamila, cel mai cunoscut vlogger culinar din online-ul romanesc. A carei popularitate este egala, daca nu mai mare, cu cea a gazdelor show-ului, Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Pentru prima oara la Antena 1, a gatit pentru jurați faimoasa Jamila. Pe numele sau Geanina Staicu-Avram, acesta este proprietarea canalului culinar Jamila Cuisine, are numai pe YouTube aproape un milion și jumatate de abonați și zeci de mii de vizualizari pentru fiecare postare. Peparate deosebite și invitați speciali, cum este vedeta online-ului Jamila se vor prezenta in etapa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

