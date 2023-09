Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.

- Maria Lungu renunța la televiziune și se implica in alte proiecte. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite are o idee de afacere pe care vrea sa o puna in aplicare și urmeaza sa-și lanseze primul produs in urmatoarea luna, dupa ce se intoarce din vacanța.

- Majoritatea romanilor il cunosc in calitate de jurat la show-ul culinar Chefi la Cuțite, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Activitatea lui Catalin Scarlatescu nu se rezuma doar la apariția pe micile ecrane, insa. Bucatarul este invitat inclusiv la nunți pentru a gati. Ce onorariu cere. Evoluția…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe emoții in emisiune. Bianca a inceput sa planga la primul bonfire din emisiune. Concurenta nu și-a putut stapani emoțiile in momentul in care a vazut imagini cu iubitul ei și ispita Oana. Iata ce a spus iubita lui…

- Cea care a caștigat premiul cel mare Chefi la cuțite, sezonul 11 a fost nimeni alta decat Nina Hariton, iar fosta concurenta a marturisit in exclusivitate pentru Xtra Night Show despre provocarile prin care a trecut, dar și ce planuri are dupa ce a caștigat finala.

- Trei concurenți nu s-au calificat in semifinala și au parasit in aceasta seara competiția Chefi la cuțite, sezonul 11, 14 iunie 2023. Care a fost reacția lui Catalin Scarlatescu. Ce a spus celebrul jurat.

- Amalia Mihart (Esa) a fost eliminata din competiția sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 12 iunie 2023. Concurenta a avut cel mai mic punctaj din ediția 34 a show-ului culinar, motiv pentru care a fost nevoita sa plece acasa. Iata cum a reacționat chef Catalin Scarlatescu.

- Chefi la cutite 6 iunie 2023. Ediția cu numarul 32 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata marti seara la Antena 1, a adus noi clipe tensionate. A fost anuntat castigatorul celui de-al 11-lea battle de la Chefi la cuțite, iar verdictul i-a surprins pe toti.