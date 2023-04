Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiența. Competiția continua mai aprig ca niciodata in aceasta seara, cand intrecerea pentru amuleta va isca cele mai aprinse discuții.

- America Express iși menține poziția de lider de audiența. Ediția show-ului difuzata marți seara, 21 februarie, la Antena 1, a fost prima preferința a telespectatorilor, care au urmarit cu sufletul la gura cursa pentru imunitate. Diseara, de la 20:30 se va da lupta pentru ultima șansa. Nu rata!