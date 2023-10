Stiri pe aceeasi tema

- Se strang tot mai mult randurile in cadrul competitiei Chefi la cutite. Dupa ce cu o zi inainte, echipa Saint Tropez a lui Chef Scarlatescu a pierdut primul concurent, aseara, un nou concurent din echipa albastra a parasit show-ul culinar, intr-o editie l

- Ediție incendiara a show-ului culinar aseara, la Antena 1, emisiune ce s-a impus ca lider de audienta atat pe publicul comercial, cat si la nivel urban! Dupa ce Chefii si-au spart bombele cu amulete, chef Scarlatescu le-a dat o lovitura dura adversarilor

- Ieri seara, Chefii au dat un recital creativ in bucataria Chefi la cuțite, reușind sa transforme presiunea unei provocari extrem de dificile intr-o sesiune de gatit care le-a dovedit excelența in arta culinara.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuleta aducandu-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a incheiat cu o vizita cu totul speciala: Jyoti Amge, cea

- Cea de-a treia ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite a fost lider de audiența pe segmentele de public comercial și urban, seara de ieri fiind dedicata luptei pentru bomba cu mai multe amulete, dar și unei noi runde de audiții. Diseara, Chefii au parte de o provocare indrazneața, care-i pune in incurcatura,…

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!