- Chefii au așteptat cu nerabdare verdictul final al Simonei Pope la jocul de amuleta cu numarul 14, de pe data de 3 octombrie 2022. Hai sa vezi cine a caștigat bonusul impresionant al amuletei din aceasta seara.

- O noua zi, o nou joc de amuleta pentru chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. In ediția 13 a sezonului 10 Chefi la cuțite, jurații au avut parte de o surpriza uriașa in ceea ce privește amuleta cu numarul 13.

- Chefi la cuțite, sezon 10. Cea de-a 12 amuleta a fost și cea mai grea de pana acum. Și asta pentru ca chefii au ales ce sa gateasca cu ochii legați. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Cea mai grea amuleta. Cei trei chefi și-au ales ingredientele cu ochii legați first appeared on Money .

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu o personalitate unica. Acesta este Sabin Bumb, care a venit alaturi de fiul sau, sa le demonstreze juraților ca pe langa ca este un tamplar excepțional, are și talent in bucatarie. Dupa multe rasete, Sabin s-a emoționat pana la…

- Catalin Rizea a fost cel care a jurizat preparatele pregatite de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu. Dupa ce i-a „fiert”, acesta a anunțat cine a caștigat a noua amuleta de la Chefi la cuțite, sezonul 10.

- In ediția difuzata pe 12 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea se lupta pentru a șaptea amuleta a sezonului 10. Deși au fost confuzi cand au alfat ce trebuie sa faca, cei trei chefi au trecut la treaba și au dat tot ce au mai bun.

- Dupa o proba care a aprins spiritele, in care chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea i-au pregatit juratului cele mai bune preparate ale lor, numai unul a caștigat bonusul uriaș al amuletei a șasea din sezonul 10 de Chefi la cuțite.

- Chef Marius Tudosiei a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul celui de-al treilea joc de amuleta din ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022. Hai sa vezi cine a caștigat avantajul uriaș.