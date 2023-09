Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Italianul care i-a cucerit pe chefi in acesta seara cu preparatul sau se numește Gaetano de Siano, are 56 de ani și locuiește in Craiova. Concurentul a gatit pentru jurați, in ediția din acesta seara, piept de rața cu hribi și ierburi aromatice.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Surpriza de proporții la Chefi la cuțite! Ioan Andone a avut parte de o apariție spectaculoasa in fața juraților! Celebrul antrenor roman a gatit un preparat surpriza pentru jurați, cu care a reușit sa ii impresioneze. Iata care a fost reacția lor cand au vazut cine se afla in spatele ușilor!

- Cel mai spectaculos cooking-show din Romania continua cu doi invitați spectaculoși. Calin și Angela Radu au venit la Chefi la cuțite cu dorința de a-i surprinde pe jurați cu talentul lor la gatit, dar și cu o poveste de dragoste desprinsa din filme. Cei doi i-au cucerit pe jurați cu relația lor care…

- Surpriza de proporții pentru jurații Chefi la cuțite! Trombonistul de la trupa Mandinga a venit in platou! Concurentul nu a venit singur, ci alaturi de mama lui, pe care a adus-o din Cuba. Antonio Sergui Rolando a fost susținut de familia lui sa se mute in Romania, insa pentru asta au trecut prin momente…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…