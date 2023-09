Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Valentin Florin Timofte a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Afla cine este tanarul care a reușit sa le „stinga lumina” juraților cu un preparat simplu.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul patru a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un puști in varsta de 18 ani a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu preparatul pe care a ales sa il gateasca. Chef Scarlatescu i-a oferit cuțitul de aur.

- Alex Mihoc este puștiul in varsta de 18 ani care a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatecu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Iata ce s-a intamplat in platoul show-ului culinar, dupa ce chef Florin Dumitrescu a apelat la un gest neașteptat.

- Chefi la cutite sezonul 12. Concurentul Alin Salajean a facut spectacol in ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Concurentul a organizat nunta lui Catalin Scarlatescu și a iubitei sale, Doina Teodoru și momentul a fost unul de-a dreptul savuros.

- In urma cu o seara emoțiile au ajuns la cote maxime in platoul de la Chefi la cuțite, dupa ce s-a anunțat caștigatorul sezonului 11. Cea care a caștigat premiul a fost nimeni alta decat Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea. Recent, concurenta a avut și o prima reacție, asta dupa ce a caștigat…

- Nina Hariton este marea castigatoare Chefi la cutite, sezonul 11. Un sezon care a inregistrat mai multe premiere: prima femeie care a luat cutitul de aur, prima femeie cu cutitul de aur care castiga finala Chefi la cutite si o finala cu toate cele trei cutite de aur.

- Jurații se pregatesc intens pentru emoțiile pe care le vor trai peste doar cateva ore, deoarece, marți seara, trei concurenți se vor ”lupta” pentru titlul de caștigator al sezonului 11 ”Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a transmis un mesaj plin cu entuziasm pentru Nina Hariton, cuțitul lui de aur, care…