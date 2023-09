Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Feraru se numara printre cei care au vrut sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite. Concurenta recunoaște ca nu a intrat de prea multe ori in bucatarie, dar gatitul este una dintre pasiunile ei, pe langa muzica.

- In ediția din aceasta seara, 9 septembrie, de la Chefi la cuțite, Andra Iordache a venit cu gandul de a obține macar doua cuțite. Concurenta spune ca este pasionata de gatit, doar ca, a ales sa pregateasca un desert, ceea ce a pus-o in dificultate.

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.

- Chefi la cuțite aduce in fața telespectatorilor talente incredibile la gatit, dar și povești de viața greu de imaginat. Este și cazul urmatoarei concurente, care a izbucnit in lacrimi cand a ales sa iși impartașeasca drama vieții in fața camerelor de filmat. Anda Alexe a trecut prin momente limita,…

- In urma cu o seara emoțiile au ajuns la cote maxime in platoul de la Chefi la cuțite, dupa ce s-a anunțat caștigatorul sezonului 11. Cea care a caștigat premiul a fost nimeni alta decat Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea. Recent, concurenta a avut și o prima reacție, asta dupa ce a caștigat…

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.

- Claudia Radu a participat in competiția Chefi la cuțite in sezonul 8, pe cand arata cu totul diferit fața de prezent. Concurenta a dat dovada de o ambiție ieșita din comun și a slabit nu mai puțin de 60 de kilograme urmand și o dieta minune. Iata ce manana acum și cum reușește sa stea departe de tentații.