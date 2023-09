Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Feraru se numara printre cei care au vrut sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite. Concurenta recunoaște ca nu a intrat de prea multe ori in bucatarie, dar gatitul este una dintre pasiunile ei, pe langa muzica.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucatarie și a anunțat ce avantaj uriaș aduce amuleta 3 de la Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția din 4 septembrie 2023. De data aceasta, in joc a fost pusa o bomba cu amulete!

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.

- Cea care a caștigat premiul cel mare Chefi la cuțite, sezonul 11 a fost nimeni alta decat Nina Hariton, iar fosta concurenta a marturisit in exclusivitate pentru Xtra Night Show despre provocarile prin care a trecut, dar și ce planuri are dupa ce a caștigat finala.

- Nina Hariton, prima femeie din istoria emisiunii Chefi la cuțite care a obținut și trei cuțite de aur, se pare ca nu este un chef bucatar. Urmariți acets articol, pentru ca o sa va dezvalui ce meseria are la baza aceasta. Nina Hartion, viața din spatele bucatariei ”Chefi la Cuțite” A venit de la Paris…

- Deși nu a venit in sezonul 11 de la Chefi la cuțite cu speranța ca va ajunge atat de departe, Amalia Mihart a reușit sa ramana in competiție pana la cea de a 13 a proba de battle. Ce a spus fosta concurenta despre participarea ei, dupa ce a fost eliminata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- Claudia Radu a participat in competiția Chefi la cuțite in sezonul 8, pe cand arata cu totul diferit fața de prezent. Concurenta a dat dovada de o ambiție ieșita din comun și a slabit nu mai puțin de 60 de kilograme urmand și o dieta minune. Iata ce manana acum și cum reușește sa stea departe de tentații.

- Amalia Mihart (Esa) a fost eliminata din competiția sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 12 iunie 2023. Concurenta a avut cel mai mic punctaj din ediția 34 a show-ului culinar, motiv pentru care a fost nevoita sa plece acasa. Iata cum a reacționat chef Catalin Scarlatescu.