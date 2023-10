Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 22 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 8 octombrie 2023, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pregatit rețete bazandu-se pe ingrediente aproape imposibil de combinat. La final, degustatori fotografi din aceasta seara au facut degustarea și…

- In momentul in care și-a dat seama ca chef Sorin Bontea va folosi o amuleta puternica in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, chef Florin Dumitrescu l-a implorat pe colegul sau sa renunțe la idee. Chef Sorin Bontea nu s-a lasat insa impresionat.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea a folosit una dintre amulete și a creat tensiuni intre concurenți. Irina Fodor a dat startul celui de-al doilea battle, iar jurații au fost deranjați ca Sorin Botea a pus la joc amuleta.

- In ediția cu numarul 12, a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 19 septembrie 2023 Irina Fodor a pus in joc ultima amuleta. Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu s-au intrecut in aceasta seara, in bucatarie, pentru cel mai ravnit avantaj al acestui sezon, seiful.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au aflat și pentru ce lupta in sezonul 12. In timpul jurizarii lui Alexandru Radu Popescu, Irina Fodor a venit in platou și le-a spus care este miza acestui sezon.

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…