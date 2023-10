Stiri pe aceeasi tema

- Proba individuala din ediția 23 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 9 octombrie 2023 a dus emoțiile la urmatorul nivel. Concurenții din echipele Amanita Regala și Saint-Tropez au dat tot ce au avut mai bun, insa presiunea și-a spus cuvantul pentru unii dintre ei.

- In ediția 22 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 8 octombrie 2023, proba individuala din competiție a scos la suprafața tensiunile dintre membrii echipelor! Un schimb de replici a fost captat de camerele de filmat intre Janni și Horia, care au avut un schimb de cuvinte. In același timp, Raluca, s-a…

- Nadd Hu iși dorește sa ajunga cat mai departe in competiția Chefi la cuțite. Concurenta a reușit sa obțina 12 puncte la proba individuala, in ediția din 3 octombrie, astfel ca știe ce potențial are. Pe rețelele de socializare a povestit ca urmeaza o schimbare in ceea ce privește modul sau de abordare…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Proba de battle din aceasta seara a luat sfarșit, iar concurenții au aflat cine a obținut victoria. Emoțiile au atins cote maxime, iar reacțiile au fost pe masura! Dupa ce au privit cu atenție cum scorul crește, o echipa a radiat de fericire cand a aflat ca s-a salvat…

- Preselecțiile au ajuns la final la Chefi la cuțite, iar in ediția din aceasta seara, a avut loc prima proba de bootcamp. La un moment dat, a fost oprita degustarea, dupa ce lui Catalin Scarlatescu i s-a facut rau.

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Irina Fodor a avut o apariție de senzație care a impresionat cei 120 de concurenți, dar și pe cei trei chefi: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Preselecțiile au ajuns la final, iar bootcamp-ul a debutat intr-un…

- Emoțiile și tensiunea au fost la cote maxime in cadrul competiției "Chefi la Cuțite" atunci cand Bogdan, un bucatar pasionat din Iași in varsta de 34 de ani, și-a prezentat preparatul in fața juraților.

- Prima ediție a sezonului 12 a inceput cu o surpriza la Chefi la cuțite! Jurații au fost impresionați de un concurent de doar 14 ani, care le-a gatit un preparat surpriza! Havy Gheorghiu a demonstrat ca poate sa fie un bucatar desavarșit, deși are o varsta frageda. Iata ce farfurie de senzație a pregatit…