- Cate trei concurenți din echipa lui Sorin Bontea și a lui Florin Dumitrescu au intrat la duel, dupa ce au obținut cate 5 farfurii. Doar ca, momentele tensionate nu au intarziat sa apara chiar in concurenți din aceeași echipa, așa cum s-a intamplat intre Janni Alexandridis și Horia Manea.

- In ediția din aceasta seara, concurenții gatesc cu ingrediente neobișnuite, iar chefii au fost puși in dificultate. Sorin Bontea a explodat in fața echipei sale, dupa ce a vazut ca Valentin Timofte și Cristina Sabau nu asculta explicațiile sale.

- La scurt timp dupa ce a inceput proba celui de-al patrulea battle, chef Florin Dumitrescu s-a enervat la culme. In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 19 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din 2 octombrie 2023, juratul a țipat la doi dintre concurenții din echipa sa.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, soția lui Florin Dragomir a gatit pentru jurați. Florin Dumitrescu a parut deranjat de cum a aranjat Raluca elementele din farfurie și a fost surprins sa o revada, alaturi de partenerul ei.

- Janni Alexandridis este concurentul care a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu in cadrul sezonului al 12-lea la „Chefi la cuțite”. A facut mancare pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez.

- Janni Alexandridis este cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu din sezonul 12 Chefi la cuțite. Iata cine este, de fapt, tanarul care l-a impresionat pe jurat cu experiența lui vasta in gastronomie.

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Celebrul bucatar Florin Dumitrescu se afla in centrul unei mari inșelatorii pe internet. Juratul de la Chefi la Cuțite a facut public cu ce se confrunta urmaritorii sai din mediul online. Afla in randurile de mai jos la ce detalii trebuie sa fii atent, daca și tu ești fan al bucatarului. Cu ce problema…