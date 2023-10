Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta puternica pentru a lovi in echipele adverse. Dupa el, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au pus in joc cate un avantaj.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Au inceput momentele de panica in echipa lui Catalin Scarlatescu! Concurenții nu reușesc sa faca fața presiunii, iar atitudinea juratului echipei turcoaz ii pune in dificultate. Replicile dure au aparut la doar cateva minute dupa inceperea probei!

- Prima confruntare de la Chefi la cuțite se anunța una pe cinste, asta dupa ce Florin Dumitrescu a decis sa foloseasca o amuleta, astfel incat sa puna echipele adverse in dificultate. Juratul spune ca nu a avut incotro și ca a vrut sa ii ajute pe concurenții lui.

- In ediția de luni, 25 septembrie, a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu și-au ales concurenții alaturi de care merg mai departe. Iata, așadar, care sunt echipele celor trei jurați. Probele le-au pus la incercare abilitațile de…

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat in echipele lor.

- In ediția cu numarul 12, a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 19 septembrie 2023 Irina Fodor a pus in joc ultima amuleta. Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu s-au intrecut in aceasta seara, in bucatarie, pentru cel mai ravnit avantaj al acestui sezon, seiful.

- Andreea Raicu a anunțat cine a caștigat jocul de amuleta din aceasta seara, din edița cu numarul 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatesc și chef Sorin Bontea au fost nerabdatori sa afle la cine merge avantajul.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, din data de 6 septembrie 2023, noul joc de amuleta a adus noi provocari pentru jurații show-ului culinar care au gatit alaturi de invitatul special, Marius Tudosiei.