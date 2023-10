Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au aflat pentru cine vor gati și ce vor ingrediente vor avea de folosit, Sorin Bontea a decis sa foloseasca o noua amuleta, astfel incat echipa lui sa se poata descurca in timpul probei. Așa ca, a decis sa vina in joc cu avantajul ca echipa portocalie sa gateasca impreuna cu Rikito Watanabe.

- Dupa ce au degustat preparatele, invitații speciali din ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 au votat și au decis cine a caștigat cel de-al patrulea battle. Verdictul a fost adus de banda.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Proba de battle din aceasta seara a luat sfarșit, iar concurenții au aflat cine a obținut victoria. Emoțiile au atins cote maxime, iar reacțiile au fost pe masura! Dupa ce au privit cu atenție cum scorul crește, o echipa a radiat de fericire cand a aflat ca s-a salvat…

- Banda a adus verdictul mult așteptat din ediția 18 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. Iata ce echipe au intrat la duel, dar și ce jurat a mers cu concurenții sa savureze din plin victoria battle-ului cu numarul trei.

- Banda a dus vertictul intr-un mod neobișnuit, in ediția 17 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 27 septembrie. Cei trei chefi și echipele lor au privit totul uluiți. Niciodata in istoria show-ului culinar nu s-a intamplat așa ceva.

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pregatit rețete bazandu-se pe ingrediente aproape imposinil de combinat. La final, colegii de la Observator au facut degustarea și au votat, iar…

- Iasmina Petre spune ca a venit la Chefi la cuțite la indemnul prietenilor, care i-au apreciat mereu preparatele. Concurenta este pasionata de cultura japoneza, iar obișnuiește sa se transforme in personaje din desene animate sau jocuri.

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…