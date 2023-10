Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, s-a dat start luptei la cuțite intre echipe, insa imediat dupa ce Irina Fodor a anunțat ca se pot scoate armele pe lupta celor mai bune preparate, un sunet a spart agitația și a creat și mai mare tensiune: chef Florin Dumitrescu…

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat in echipele lor.

- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.

- In ediția cu numarul 12, a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 19 septembrie 2023 Irina Fodor a pus in joc ultima amuleta. Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu s-au intrecut in aceasta seara, in bucatarie, pentru cel mai ravnit avantaj al acestui sezon, seiful.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare pentru jocul de amuleta din aceasta seara. Dupa ce Irina Fodor a anunțat avantajul pe care il va primi caștigatprul, chefii s-au ambiționat sa cucereasca papilele gustative ale invitatului special. Ei bine, in cursa pentru amuleta…