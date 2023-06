Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite, din 24 mai 2023, incepe cu o surpriza pentru toate echipele. Florin Dumitrescu nu a așteptat pana la proba de battle și a apasat deja butonul roșu. Juratul și-a folosit amuleta și a adus concurenți noi din bootcamp, iar echipele s-au marit.

- In ediția 27 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Florin Dumitrescu a folosit amuleta ce i-a permis sa refaca echipele. Mulți s-au mirat atunci cand au vazut pe cine a adus acesta in bucatarie.

- Ieri seara, amuleta folosita de Sorin Bontea in bucataria Chefi la cuțite a creat un adevarat spectacol, in care momentele tensionate s-au impletit cu cele pline de umor. Hotarat sa caștige un nou battle, Chef Bontea a mai dat o lovitura la bancurile de l

- Momente de tensiune maxima ieri seara, la Chefi la cuțite, pentru competitorii ramași in cursa: la finalul bootcamp-ului, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au nominalizat concurenții pe care i-au ales pentru a-și forma echipele. Emisi

- Chefi la cutite, editie miercuri, 10 mai 2023. Cea de-a doua proba de bootcamp din cadrul show-ului culinar difuzat de Antena 1 a fost plina de momente de suspans. Un concurent cunoscut publicului larg s-a accidentat, astfel incat a fost nevoie de intervenția urgenta a medicului. „Fiind la televizor,…

- Ieri seara, Chefii au imparțit ultimele cuțite in preselecțiile sezonului 11, intreaga acțiune mutandu-se apoi in decorul somptuos al primei probe din bootcamp. Chefii au strigat adunarea, toți cei 140 de competitori care au trecut de etapa preselecțiilor intrand in focurile primului test eliminatoriu…

- Prima proba de bootcamp a dat multe batai de cap celor 140 de concurenți care au incercat sa demonstreze ca merita sa mearga mai departe, la Chefi la cuțite sezonul 11. La final, chefii au decis ce concurenți au trecut mai departe, in etapa urmatoare.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Gina Pistol a pus in joc cea de-a doua bomba care conține mai multe amulete, caștigatorul fiind Chef Florin Dumitrescu, dupa o degustare facuta de actrița Adriana Trandafir. Tot aseara, Chefii au avut un oaspete special: Su