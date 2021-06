Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a pierdut inca o concurenta. In ediția din 1 iunie, celebrul bucatar a avut parte de o surpriza neplacuta. Preparatul lui Nico a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminata din concurs. Ediția de la „Chefi la cuțite” din 1 iunie a fost una plina de provocari neașteptate pentru…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucataria emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa descopere ce tema de gatit aduce al optulea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Ediția din aceasta seara Chefi la cuțite s-a incheiat cu o batalie in bootcamp spectaculoasa. Astfel, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a intra in echipe, iar jurații și-au format strategiile cu care vor porni in competiția spre marele premiu.

- In ediția 28 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au dezvaluit care sunt concurenții care au impresionat, in prima proba de bootcamp!

- In ediția din aceasta seara a avut loc prima proba din bootcamp-ul Chefi la cuțite. Concurenții au trebuit sa gateasca rețete de sandviș, care mai de care mai inedite. Iata ce sfaturi le-au dat Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea celor 75 de concurenți care se bat pentru un loc in…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucatarie pentru a afla ce bonus special aduce amuleta 26 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”! De data aceasta, Gina Pistol i-a surprins din plin pe cei trei bucatari.

- In ediția 20 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au trait o surpriza de zile mari atunci cand și-a facut apariția in platou unul dintre concurenți.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut paarte de o tema dificila, in lupta lor pentru amuleta 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa degustare, Bogdan Alexandrescu (Dexter) a anunțat caștigatorul.