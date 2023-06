Stiri pe aceeasi tema

- Ce echipa a caștigat proba de battle, cu numarul 11, de la Chefi la cuțite. Ediția din aceasta seara a sezonului 11 a venit cu surprize pentru concurenți și chiar și pentru jurați. Tensiunea a fost la cote maxime. Cu toții au avut emoții cand s-a anunțat echipa care a ieșit victorioasa.

- Banda a adus verdictul la care nimeni nu s-ar fi așteptat, in ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Toți s-au mirat cand au vazut cine a caștigat cel de-al patrulea battle, in ediția din 22 mai 2023.

- Chefi la cutite, sezonul 11. Editia de miercuri, 17 mai 2023, a emisiunii de la Antena 1 a adus pe micile ecrane clipe tensionate. Diane Inamahoro, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, a leșinat pe platoul de filmare, iar medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

- Ediția 22 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 15 mai 2023, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor echipa caștigatoare a primului battle. Dupa o lupta crancena, joi jurați iși trimit la duel concurenții.

- In ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Dumitru Paul Tudosescu a devenit cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu. Cine este concurentul și ce dezvaluiri neașteptate a facut despre el.

- In prima ediție din noul sezon „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a fost protagonista unui moment emoționat. Prezentatoarea show-ului a izbucnit in lacrimi cand a ascultat povestea unei concurente și a iubitului ei aflat in scaun cu rotile. Gina Pistol, care se retrage din televiziune dupa 7 ani colaborare…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravnite vin de data aceasta intr-o formula noua, care…